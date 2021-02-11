انت الان تتابع تفاصيل خبر جديد بنك مصر.. مد فترة سداد أقساط العاملين بمجال السياحة 6 أشهر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن بنك مصر اليوم 11 فبراير 2021 عن مد فترة سداد الأقساط الخاصة بالعاملين في مجال السياحة، وذلك لـ 6 أشهر إضافية، وجاء ذلك القرار التزاما من بنك مصر لمبادرة البنك المركزي التي من شأنها تمد فترة السريان الخاصة بدعم قطاع السياحة في مصر، وكذلك أيضًا المبادرة الخاصة بقروض التجزئة التي تختص بالعاملين بالقطاع السياحي لمده تصل إلى عام والتي من المقرر لها أن تنتهي بنهاية العام الجاري 2021.

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وكذلك قام بنك مصر بالتأكيد على أنه يجري التزامه بمد فترة أقساط القروض وأيضا المرابحات المالية، لجميع العملاء المنتظمين التابعين لقطاع السياحة لمده 6 أشهر متتالية، على أن يكون ذلك من بداية تاريخ استحقاقها، وجدير بالذكر أنه جاءت تلك المبادرة من البنك المركزي، تفاديا للأزمة بعد جائحة كرونا، وتأثير تلك الجائحة بالأخص علي مجال السياحة ككل في مصر وفي جميع دول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد أكد بنك مصر أنك كل ذلك جاء وفق لما قد أصدره البنك المركزي مسبقا 29 نوفمبر عام 2020، حيث إنه في قطاع السياحة تحديدا يعمل أكثر من 3 مليون مصري وفق لأحدث الإحصائيات الرسمية.

الضوابط الخاصة بمبادرة البنك المركزي

حيث قد أكد البنك قد صدر قرار دعم قطاع السياحة وفق لعديد من الضوابط منها، مد فترة سداد أول قسط تالي مستحق وذلك بعد التقديم بطلب رسمي بالاستفادة من المبادرة، وأيضا بعد الموافقة على الطلب المقدم من البنك مد فترة السداد المستحقة للقروض 6 أشهر من تاريخ استحقاق الدفع، وكذلك عدم احتساب أي من الغرامات التأخير على أي من عمليات التأجيل، وذلك مع احتساب معدل عائد مدين وذلك خلال مده التأجيل مما يعادل العائد للمدين الذي قد طبق علي القرض وفقا للشروط الخاصة بالعقد.

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وأيضا سيتم رسملة عائد المدة الخاصة بالتأجيل، علي رصيد الحساب الخاص بالمدين مع إعادة الجدولة علي مده السداد المتبقية للقرض، وعلي ذلك سيتم زيادة القيمة المستحقة للقسط.

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