محافظة القاهرة توجه برفع جميع المخلفات بعزبة الهجانة

جدة - نرمين السيد - أصدرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جيهان عبدالمنعم ، توجيهاتها لرئيس حى المعصرة هانى محروس والإدارات المعنية والتنفيذية بالحى والمنطقة الجنوبية بالتوجه بالمعدات واللوادر ورفع جميع المخلفات والتراكمات والرتش بعزبة الهجانة بحى المعصرة.





يأتى ذلك فى استجابة سريعة من المنطقة الجنوبية للشكوى التى عرضها محمود بكرى نائب مجلس الشيوخ، والتى تتمثل فى تراكم المخلفات والرتش والقمامة بكميات كبيرة مما يتسبب عنها تعرض سكان عزبة الهجانة بحى المعصرة التابع للمنطقة الجنوبية، للأمراض والتلوث والأوبئة وانتشار الحشرات والقوارض بهذه التراكمات إلى جانب تصاعد أدخنة تؤدى إلى ضرر وتلوث بيئى.

وصرحت نائب المحافظ اليوم، بأنه تم بالفعل تنفيذ حملة نظافة مكبرة بواسطة حى المعصرة وبمشاركة الإدارات المعنية بالحى ، وتم رفع جميع التراكمات والمخلفات وعمل تجريد وتسوية للمنطقة المشار إليها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ولتجنب تعرضهم لأى أمراض أو ضرر وحتى يتمتعوا ببيئة آمنة ومظهر حضارى لائق.

وأشارت عبد المنعم إلى الحرص والاهتمام خلال الفترة القادمة لعقد العديد من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشكلات المواطنين، مطالبة جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بالاهتمام بشكاوى المواطنين بعيدا عن الإجراءات الروتينية، والتواجد الميدانى الدائم ومراعاة حالة الانضباط بجميع الشوارع والميادين إلى جانب التواصل مع النواب والتعاون معهم لحل مشاكل وشكاوى المواطنين باعتبارهم نواب الشعب المعبرين عن آمالهم وطموحاتهم.