عبد الصادق الشوربجى يناقش جدولة مديونيات المؤسسات الصحفية مع التأمينات

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى مكتبه اليوم الخميس، اللواء جمال عوض محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسامى عبد الهادى محمد نائب رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة مديونيات المؤسسات الصحفية القومية لدى التأمينات وبحث سبل جدولتها وإمكانية السداد.





وبعد استعراض أوضاع الصحافة القومية ومديونية المؤسسات طرف التأمينات، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمؤسسات الصحفية القومية لتحليل المديونيات واجراء المطابقة اللازمة وتنقيتها، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بداية الأسبوع المقبل والانتهاء فى غضون أسبوعين، تمهيدا لبدء بحث سبل جدولة المديونيات والاتفاق على طرق السداد، وبحث مدى إمكانية استثمار واستغلال الأصول بشكل مشترك بعد اجراء دراسات الجدوى اللازمة.

ويأتى هذا فى إطار رغبة جادة وصادقة من جانب الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لحل مشكلة المديونيات من خلال طرح أفكار ورؤى جديدة لان الأفكار النمطية غير مجدية، ايماناً منهما بأهمية دور الصحافة القومية فى دعم الدولة المصرية ومساندتها داخليا وخارجيا، ومواجهة الاعلام المعادى الذى يستهدف أمن واستقرار البلاد.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة الموقف التنفيذى لما تتوصل إليه اللجنة على أرض الواقع.

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