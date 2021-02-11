عاجل.. وزير الدولة السعودى ينقل رسالة الملك سلمان إلى الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودى وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد عصام بن سعيد نقل رسالة للرئيس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تناولت عدد من موضوعات التعاون الثنائي.

كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه العاهل السعودى، وسمو ولى العهد، مؤكدا الخصوصية الاستراتيجية التى تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما فى ضوء الظروف الدقيقة التى تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التى تواجهها.

وقد تم التوافق خلال اللقاء على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصرى والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربى.