عاجل بالصور.. السيسى يستقبل رئيس مجلس الوزراء الأردنى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الأردنى نقل تحيات جلالة ملك الأردن للرئيس، معرباً عن حرص الأردن على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائى، وذلك فى ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصرى بالمنطقة، بما يساهم فى مواجهة التحديات المشتركة التى تمر بها الأمة العربية.

من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، مشيدا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى الأردن، وذلك فى ضوء ما يتمتع به البلدان الشقيقان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمى والشعبى، ومعرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، سواء ثنائياً أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق، لاسيما فى ظل تعاظم التحديات التى تواجهها المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون فى ملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فضلاً عن بحث الآليات الفعالة من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة، بهدف التأكيد على مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا فى المنطقة.

كما تم التطرق إلى تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، والتنسيق المصرى الأردنى فى هذا الإطار، خاصةً فى ظل نتائج الاجتماع الوزارى الأخير لجامعة الدول العربية يوم 8 فبراير الجارى، حيث تم تأكيد أهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.