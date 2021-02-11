إحباط محاولة تهريب هواتف IPhone وSamsung مع راكبة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعظيم حمادة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة تاركو للطيران رقم 1123T القادمة من الخرطوم اشتبه أحمد سيد الصغير رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية وتحمل معها شنطتى هاند صغيرة وشنطة على الكتف. وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أجابت بالنفى. وبالعرض على محمد حفظي نائب مدير الجمرك قرر تكليف نهي مصطفى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة وتفتيشها ذاتيا، حيث تبين عدم وجود شيء داخل حقائبها وبالتفتيش الذاتي الذي أسفر عن ارتداء الراكبة لجاكيت أسفل البالطو به عدد من الجيوب بها 67 تليفون محمول ماركة IPhone وSamsung. وتكون فريق العمل المساعد من محمد زايد وأحمد سامي وحسام سليمان ومحمد طلعت ومحمود صابر تحت إشراف شريف بركات مدير الحركة. قرر عبد العظيم حمادة طه مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ضد الراكبة برقم 6 لسنة 2021 بعد العرض علي الأستاذ إبراهيم عبد الطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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