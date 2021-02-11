رئيس وزراء الاْردن: مصر كانت ولا تزال وستبقى شقيقة كبرى غالية لجميع الأمة العربية

عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة المباحثات المصرية ـ الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور وفد وزاري من الجانبين، وعدد من المسئولين.

و شهدت جلسة المُباحثات المشتركة استعراض فرص دفع التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وعلى رأسها المجال الإقتصادي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز، وفق الأطر التي تحافظ على الأمن القومي لكلا البلدين، وتحدث الوزراء المعنيون وهم من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الجانب الأردني المهندسة هالة عادل، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، الذين توافقوا على حقيقة أن التعاون بين مصر والأردن في مجال الكهرباء أصبح نموذجًا يحتذى به، وأن تعزيز قدرات خطوط الربط الثنائي تزيد من فرص النجاح، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الغاز.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أهمية المضى قدمًا فى إقامة مراكز لوجستية في البلدان الثلاثة، لنقل البضائع بين هذه البلدان، وتعزيز التجارة المشتركة واستثمار الفرص الواعدة.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم خلال لقائه بالوفد الأردني بأهمية دراسة تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات تستثمر القدرات من الطاقة، وتستفيد البلدان من ثمارها ومنتجاتها، ومن بينها قطاع الصناعات البتروكيماوية، مع الإسراع في تفعيل هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن في ضوء الفرص المتاحة.

وتمت الإشارة إلى أهمية تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة بين الوزراء من الجانبين، في ظل أهمية التواصل المشار على هذا المستوى في بحث كافة الجوانب الفنية، والتوصل إلى اتفاق بشأنها، مع تذليل كافة العقبات، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هناك لجانًا فرعية تعمل حاليًا على صياغة الاتفاقيات في المجالات التي تم الإتفاق بشأنها، ودراسة المجالات التي يجري التباحث بشأنها، ليكون لدينا وثائق جاهزة للتوقيع بين الجانبين خلال الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة، أو في إطار التعاون الثلاثي.

كما تم التوافق خلال الاجتماع على أن يواكب انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، عقد منتدى لرجال الأعمال المصري الأردني على هامش اجتماعات اللجنة العليا.

وفي ختام المباحثات، كرر رئيس وزراء الأردن الشكر وأعرب عن التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ولأهلنا الأعزاء في مصر الكنانة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأضاف الدكتور بشر الخصاونة أن مصر كانت ولا تزال وستبقى شقيقة كبرى غالية لجميع الأمة العربية، سائلأً الله أن يحفظ هذا البلد العزيز الغالي قيادة وشعبا، وأن يديم روح الأخوة السائدة بين الشعبين .