إطلاق مبادرة «أصلك الطيب» لمشاركة المصريين بالخارج في «حياة كريمة»

اتفقت وزارتا الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "أصلك الطيب" ، بهدف إشراك المصريين بالخارج في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من منطلق التنسيق بين المبادرات المجتمعية ووضعها تحت بوطقة واحدة لتعظيم أوجه الاستفادة منها في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد 10 مشروعات بالقرى المستهدفة يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة، توجيه الدعم لها، كذلك العمل على إدراج عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن القرى المستهدفة للتطوير في مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال الاجتماع بين وزراتي الهجرة والتخطيط لمناقشة التطورات في ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، وبحث مزيد من التعاون والتنسيق في هذه الملفات خلال الفترة المقبلة تحت مظلة المبادرات الرئاسية، وذلك بحضور ومشاركة وفد من الوزارتين.

وثمنت وزارة الهجرة في بيان جهود التعاون المشتركة بين الوزارتين خلال الفترات السابقة في عدد كبير من الملفات التي شهدت تحقيق نجاحات مهمة استفادة منها الدولة المصرية في مشروعاتها القومية.

واستعرضت وزارة الهجرة مبادرات الوزارة ذات العمل المشترك من وزارة التخطيط، من بينها مبادرة "نورت بلدك"، ومبادرة "مراكب النجاة"، كذلك دمج المصريين بالخارج للمشاركة والتعاون في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال المساهمة في تطوير قراهم، أو القرى الأكثر احتياجا، وفق ما وضعته الدولة المصرية من رؤية لرفع مستوى المعيشة لأهالي هذه القرى، بما يتناسب مع مفهوم القرى المستدامة.

وقالت الوزارة إن استمارة "نورت بلدك" التي طرحتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط، بالتزامن مع عودة المصريين بالخارج المتضررين من أزمة كورونا، شهدت أربعة مراحل من التطور منذ طرحها حتى الآن، حتى تتناسب مع كافة شرائح العائدين من الخارج، وتفادي أية معوقات قد تواجه العائدين خلال ملئ الاستمارة، حتى تصبح مكتملة البيانات التي من شأنها معرفة تخصصات ووظائف العائدين والبدء في إيجاد فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم والاستفادة من خبراتهم بالمشروعات القومية الحالية.

وفيما يتعلق بما تم بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ذكرت الهجرة أن العمل مازال جاري في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، فقد تم زيارة 4 محافظات وهم (الفيوم البحيرة الغربية والمنيا)، ضمن 14 محافظة هم الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ويتم التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الملف للتوعية بمخاطر الظاهرة وتوفير البديل الأمن لشبابنا، فقد تم لقاء نحو 20 ألف شخص باللقاءات الجماهيرية في الأربع محافظات، كذلك تدريب وتثقيف 2500 رائدة ريفية للمشاركة بعمليات التوعية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة لتدريب 1000 شاب مع برنامج تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وإطلاق مبادرة "بداية ديجيتال" التي تهدف لتدريب 1000 شاب على المهن الإلكترونية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية بمصر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن افتتاح المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للهجرة، وجاري التنسيق لإجراء زيارات أخرى لباقي المحافظات في الفترة المقبلة وفق الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا.