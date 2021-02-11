بعد تعيين 4 سيدات مديرات لعدد من النيابات الإدارية.. القومى للمرأة يشيد بالعمل بمبدأ الكفاءة والمساواة

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى مديرات النيابة الإدارية الجدد، وهن: المستشارة رندا محمود محمد حبيب والمستشارة أمانى حسن أحمد البحيرى والمستشارة رشا حلمى زكى الشنوانى والمستشارة غادة محمود رزق،وذلك بعد ان أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بتعيين أربع مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لدور النيابة الإدارية فى دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها فى العمل القضائي والمناصب القيادية.
مؤكدة ان تمثيل المرأة لما يقارب نصف عدد أعضاء النيابات فى المناصب القيادية الهامة يشير إلى إعمال مبدأ الكفاءة والمساواة. متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.
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