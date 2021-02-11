انت الان تتابع تفاصيل خبر النجم العالمي خالد النبوي يتألق في فيديو ترويجي للسياحة الثقافية في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - التقى وزير السياحة والآثار خالد العناني مع الممثل المصري العالمي خالد النبوي خلال تصوير فيديو ترويجي عن السياحة الثقافية.

الوزارة بصدد تصوير فيلم ترويجي من بطولة الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض تفاصيل الحضارة المصرية. وسيتم تصوير الإنتاج في مواقع أثرية مختلفة في مصر ، مع لقاء يوم السبت بين العناني والنبي في هرم زوسر بمنطقة سقارة القديمة.

أطلقت الوزارة الفيلم الترويجي الجديد “رحلة سياحية في مصر” للترويج لمختلف الوجهات السياحية المصرية. كما يهدف إلى إلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية المتخذة في المطارات والفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف.

الفيلم جزء من خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للوجهات المصرية ورفع مستوى الوعي بين المواطنين. هذا بالإضافة إلى دخول الحضارة المصرية القديمة والنهوض بمصر إقليميا ودوليا.

والهدف من ذلك هو تسليط الضوء على مختلف مناطق الجذب السياحي في مصر، وخاصة تلك التي تعكس السياحة الثقافية العميقة والغنية ، والتي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة للسياحة في البلاد.

بالإضافة إلى مسيرته التي نالت استحسانًا كبيرًا في مختلف الأفلام العالمية ، اختارت الوزارة النبوي لتمثيل الفيلم، نظرًا للدور الكبير الذي لعبه في الترويج للمواقع السياحية والأثرية في مصر. دعت حملة “تعال إلى مصر” السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة مصر.

أنتجت وزارة السياحة والآثار في الأشهر الأخيرة سلسلة من الأفلام الترويجية للسياح المحليين والعرب والدوليين. ويشمل ذلك أغنية “مصر أرض الجمال” التي أصدرتها الوزارة مطلع الشهر الماضي.

تهدف الأغنية إلى إبراز جمال مصر وآثارها، مع دعوة الجميع لزيارة مصر.

كما نشرت الوزارة سلسلة من الأفلام الترويجية القصيرة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها للترويج لمختلف الوجهات السياحية المصرية. كما تم إطلاق حملات على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وفي الأسواق العربية والدولية الرئيسية التي تصدر السياحة إلى مصر.