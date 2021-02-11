انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط وخطوات استعلام تكافل وكرامة 2021 عبر tk.moss.gov.eg بالرقم القومي عن شهر فبراير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا الرابط الرسمي والخطوات المطلوبة من أجل استعلام تكافل وكرامة 2021 عن شهر فبراير، حيث سيتم الصرف خلال الأيام المقبلة وذلك من خلال مكاتب البريد المنتشر في جميع ربوع مصر، كما أن أعداد المستفيدين من معاش كرامة مليون و237 ألف و582 شخص، ومثلهم تقريباً لمستفيدي تكافل.

رابط وخطوات استعلام تكافل وكرامة 2021

كما تقوم وزارة التضامن الإجتماعي عبر بوابتها الرسمية بإتاحة خدمة الإستعلام عن كرامة وتكافل، وكذلك خدمة الشكاوى من خلال تسجيل الرقم القومي فقط، كما يوجد خدمة متابعة الشكوى بعد قيام الوزارة بدراستها.

ويتعرض مصر فايف خطوات استعلام تكافل وكرامة 2021 عبر tk.moss.gov.eg بالرقم القومي، والتي جاءت وفق ما يلي:

الدخول على رابط https://tk.moss.gov.eg/.

تسجيل الرقم القومي.

الضغط على أيكونة استعلام.

ظهور نتيجة الاستعلام والتي يتعرف من خلالها على البيانات التالية:

المحافظة.

الإدارة الاجتماعية وكذلك الوحدة المسجل بها.

اسم المواطن ورقمه القومي ببطاقة تكافل أو كرامة.

نوع البطاقة هل هي كرامة أم تكافل

حالة البطاقة مجمدة أم سارية أم متوقفة.

ذكر سبب التجميد إذا كانت مجمدة.

ذكر المبلغ المستحق حال كان المستعلم يستحق.

اقرأ أيضاً: