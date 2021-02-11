بالميراس يواجه الأهلي بطريقة "الفك المفترس"

يلتقي اليوم الأهلي وبالميراس البرازيلي في تمام الساعة الخامسة مساء في مونديال الأندية على تحديد المركز الثالث والرابع، علي ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويدير المبارة الحكم السنغالي ماجيتي نداي، ويعاونه جبريل كامارا، والحاج سامبا، والغواتيمالي ماريو إسكوبار حكما رابعا، وحكم الفيديو الكندي درو فيشر، ويساعده المغربي رضوان جيد.

واستقر البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة في قطر.

تشكيل بطل البرازيل وكأس الليبرتادوريس سيشهد ضغط هجومي حيث سيعتمد المدير الفني البرتغالي على خمسة مهاجمين:

حراسة المرمى: ويفرتون بيريرا دا سيلفا.

خط الدفاع: ماتياس فينا - جوستافو جوميز - لوان فييرا - ماركوس روشا.

خط الوسط الدفاعي: دانيلو لويز دا سيلفا.

خط الوسط الهجومي: رونييليتون دا سيلفا باربوزا - زي رافاييل - رافائيل فيجا - جابرييل مينينو.

خط الهجوم: لويس أدريانو.

وخسر الأهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية بهدفيين مقابل لأ شئ علي ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة. سجل الأول بالدقيقة التاسعة العشر بعد عرضية من كيميتش ارتطمت بكهربا مهاجم الأهلي لتصل إلى كومان سددها لكن تمر بالعرض إلى جنابري، ومن ثم أرسلها إلى روبرت ليفاندوفسكي سددها داخل الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة والثمانين سجل صاحب الـ 32 عاما الهدف الثاني بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق ساني من يمين منطقة الجزاء، ومن ثم هرب ليفاندوفيسكي من بدر بانون وسجل الكرة في المرمى الخالي بعد مرور الكرة من فوق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

لعب بالميراس لبرازيلي تيجريس المكسيكى في نصف نهائى مونديال الأندية جاء الشوط الأول سريعًا وسط محاولات على مرمى الفريقين لتسجيل الهدف الأول، ولكن نجح الحارسان فى التصدى للفرص السانحة لكل منهما لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفى الشوط الثانى نجح النجم الفرنسي المخضرم أندريه جينياك من تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء وضعها على يمين حارس فريق بالميراس، ليصل بفريقه إلى المباراة النهائية للبطولة لفريق تيجريس المكسيكي فى الدقيقة 54.