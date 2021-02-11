تكنولوجيا المعلومات بالتنسيقية تعقد اجتماعا مع الشبكة الإفريقية للتكنولوجيا المالية

تنسيقية شباب الأحزاب - أرشيفية
عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الأمين العام للجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، ونائب رئيس الشبكة الإفريقية للتكنولوجيا المالية نهى شاكر.
تفاصيل الاجتماع بالتنسيقية
وتطرق الاجتماع إلى التعريف بدور الجمعية ومجلس إدارتها وأهدافها العامة، ومناقشة الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وأهمية التنسيق بين الجهات المشرفة على قطاع الاتصالات والقطاع المالي.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أطلقت العديد من المبادارت، منها " ابطالنا رموز العملة، تقديرًا للدور الذى قام به أعضاء الفرق الطبية، فى مواجهة تفشى فيروس كرونا إضافة إلى مبادرة " كلمتين فى السياسة" لزيادة وعى المواطنين وتعريفهم بالمفاهيم السياسية.
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