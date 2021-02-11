تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

تلعب اليوم مباراة تحديد الثالث والرابع مونديال الاندية 2020 بين الأهلي المصري، وبالميراس البرازيلي ضمن النسخة المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة. ويبحث مشجعي الكرة حول العالم عن القنوات المجانية التي يستطيعوا من خلالها رؤية مباريات المونديال في حدث لا تتكرر كل يوم. ويقدم موقع "دوت الخليج" تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقله لمباراة النهائي بين بايرين ميونخ وتيجريس أونال. تردد قناة الكأس الرياضية Alkass Sport على نايل سات التردد :11919. الاستقطاب : أفقي. معدل الترميز :27500. معامل تصحيح الخطأ :3/4. تردد قناة بي ان سبورت bine Sport المفتوحة 2021 التردد :11054. الاستقطاب : أفقي. معدل الترميز :27500. معامل تصحيح الخطأ :3/4. وتنتهي اليوم مباريات كأس العالم للأندية 2020، بمواجهة النهائي بين بايرن ميونخ وتيجريس المكسيكي بالإضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي. فاز بايرن ميونخ على الأهلي في نصف نهائي البطولة بثنائية نظيفة سجلها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما فاز تيجريس أونال على فريق بالميراس بنتيجة 1-0، وبركلة جزاء سجلها الفرنسي جينيياك. وفيما التشكيل المتوقع للفرق الأربعة الأولى بمونديال الأندية: تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى:نوير الدفاع: بافارد ، سولي ، ألابا ، ديفيز الوسط: كيميتش، توليسو، روكا الهجوم: كومان ، جنابري ، ليفاندوفسكي. تشكيل تيجريس أونال حراسة المرمى: جوزمان الدفاع: رودريجيز ، رييس ، سالسيدو ، دويناس الوسط: أكينو ، رافائيل كاريوكا ، بيزارو الهجوم: كينونيس ، جونزاليس ، جينياك. تشكيل الأهلي حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن اشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج "أكرم توفيق". خط الهجوم: محمد مجدي "أفشة"، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر. تشكيل بالميراس حراسة المرمى: ويفرتون بيريرا دا سيلفا. خط الدفاع: ماتياس فينا - جوستافو جوميز - لوان فييرا - ماركوس روشا. خط الوسط الدفاعي: دانيلو لويز دا سيلفا. خط الوسط الهجومي: رونييليتون دا سيلفا باربوزا - زي رافاييل - رافائيل فيجا - جابرييل مينينو. خط الهجوم: لويس أدريانو.

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