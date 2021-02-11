عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الأهلي مباراته اليوم أمام فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة مونديال الأندية 2020 المقامة في قطر. وجاء تشكيل الأهلي كالآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول. خط الوسط المدافع: عمرو السولية – حمدي فتحي – أكرم توفيق. خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر. المهاجم: والتر بواليا.

ويلعب الاهلي تلك المباراة بعدما خسر من العملاق البافاري بايرن ميونخ بنتيجة 2-0، فيما يلعب بالميراس تلك المباراة بعدما خسر في نفس الدوري - نصف النهائي - من البطولة بنتيجة 1-0 من فريق تيجريز المكسيكي. وتذاع المباراة عبر القنوات الآتية:

تردد قناة bein التردد: 11054،12765 معدل الترميز: 27500. معدل الاستقطاب: أفقي. معدل تصحيح الخطأ: 4/3. تردد قناة الكأس التردد: 12245. معدل الترميز: 27500. معدل الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. تردد قناة الكأس المفتوحة التردد: 12418. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4. مواعيد مباريات اليوم.. أهمها مباراة الأهلي وبالميراس معلق مباراة الأهلي وبالميراس تذاع المباراة بصوت كلا من أحمد الطيب، وعلي محمد علي، وسمير اليعقوبي

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