آخر أخبار صندوق دوت الخليج 11-2-2021 بالتفصيل

صندوق دوت الخليج، مؤسسة تنموية وخدمية لا تتوقف عن تقديم يد العون والمساهمة للكثير من المصريين، فهو بمثابة قاطرة تنمية حقيقية تعمل على مختلف الاتجهات بغرص واضح وأساسي وهو خدمة الدولة المصرية.

آخر أخبار صندوق دوت الخليج 2021

فى الفترة الأخيرة كثف صندوق دوت الخليج، مجهوداته ومساعية المخلصة خاصة فى ظل أزمة كورونا التى أثرت على كل البلاد وفى القلب منهم مصر، الأمر الذى دفع الصندوق إلى ضخ عدد كبير من الأموال من أجل مساندة المصريين فى مختلف المحافظات.

تأسيس صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج تم تأسيسه عام 2014 عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلك المبادرة ومن ثم انطلق العديد من رجال الأعمال ليضخوا الكثير من الأموال حرصًا منهم على خدمة وطنهم العزيز.

فى الآونة الأخيرة ساهم عدد من رجال الأعمال والمؤسسات الوطنية فى دعم الدولة المصرية من خلال الصندوق، حيث أعلنت هيئة قناة السويس تبرعها لصالح الصندوق بمبلغ قدره 40 مليون جنيه، وذلك لتمويل لقاح كورونا المقرر استجلابه من الخارج.

وأيضًا تبرع البطل المصرى، ممدوح السبيعى، المعروف إعلاميًا باسم "بيج رامي"، بمبلغ قدره 150 ألف جنيه هى مقدار ما تحصل عليه من حلقة تليفيزيونية مع الفنانة إسعاد يونس، ضاربًا مثالًا يحتذى به فى حب الوطن، وأعلن ذلك عقب انتهاء الحلقة، مؤكدًا على اعتزازه بوطنى الغالى.

صندوق دوت الخليج.. كيفية التبرع

يمكن التبرع إلى صندوق دوت الخليج بأكثر من وسيلة منها الدخول إلى الصفحة الرسمية، وذلك من خلال استخدام محرك البحث جوجل بكتابة"صندوق دوت الخليج"، ومن ثم الدخول إلى خانة التبرع الموجود على اليسار واتباع التوجيهات التى حددها المسئولين، ويمكن التواصلل عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال تليفونيا للتنسيق مع المنفذين.

صندوق دوت الخليج نفذ العديد من المشاريع التنموية الوطنية وكان له اسهامات بارزة وخالدة فى العديد من الأزمات الصعبة التى مرت بها الدولة المصرية، حيث واجه بجسارة أزمة كورونا وقدم دعمًا ماليًا إلى المتضررين، وأيضًا ساهم فى المرور من أزمة السيول التى كانت لحقت بمصر فى وقت سابق.