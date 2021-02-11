توافق مصرى أردنى على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مارس المقبل

جدة - نرمين السيد - ورحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، بالدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية، والوفد رفيع المستوى المرافق له خلال زيارته للقاهرة اليوم، موضحاً أن تواتر زيارات المسؤولين من البلدين عكس حجم الترابط وعلاقات الأخوة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الاردنية الهاشمية.

وأكد مدبولى، الحرص الكامل على دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.

من جانبه، قدم الدكتور بشر الخصاونة، الشكر باسمه وباسم الوفد المرافق، على حفاوة الاستقبال الذى حظى به فى بلده الثانى مصر، مشيرا إلى المكانة الكبيرة التى تحتلها مصر قيادة وشعباً، فى قلب ووجدان جلالة الملك عبد الله الثانى، ملك المملكة الاردنية الهاشمية، والاواصر العميقة والوشائج المتينة التى تربط الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالملك عبدالله الثانى، لافتا إلى العلاقات الثنائية المصرية الاردنية، وما تتميز به من تقارب وتطابق تجعلها علاقة نموذجية لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة.

وأشار الدكتور بشر الخصاونة إلى الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى المملكة الاردنية الهاشمية مؤخرا، مؤكدا أنها كانت زيارة تاريخية، نظراً لما يتمتع به الرئيس السيسى من حب وتقدير من جانب قيادة وشعب المملكة، إلى جانب كونه رمزاً للدولة المصرية التى تتمتع أيضاً بمكانة كبيرة ليس فى المنطقة، وإنما فى محيطها العربى والدولى، مشيراً إلى تشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، والذى تم خلاله نقل رسالة شفهية من جلالة الملك عبد الله، ملك المملكة الاردنية الهاشمية.

ونوه الخصاونة إلى أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثى المشترك المصرى الأردنى العراقى، مؤكدا على سعادته بالتواصل مع الوزراء المصريين المعنيين بتفعيل جوانب التعاون المشترك بين البلدان الشقيقة، لافتاً إلى أن الأردن يحظى بنحو مليون مصرى يعيشون على أرض الأردن ويعتبرونها بلدهم الثانى.

وشهدت جلسة المباحثات المشتركة التوافق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، فى العاصمة الأردنية عمان، خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل، وفى هذا السياق أكد رئيسا وزراء البلدين على أهمية أن يسبق عقد اللجنة الإعداد الجيد، عبر التنسيق الثنائى المشترك بين الوزراء من الجانبين، لبحث كافة الأمور، وصياغة رؤى مشتركة للمشروعات التى يمكن تفعيلها، وفرص تعزيز التعاون فى المجالات المقترحة، على أن يقترن تحديد المشروع بإطار واضح للتكلفة، وبرنامج زمنى محدد.

كما أكد الجانبان على أهمية أن تسير الجهود لتعزيز التعاون الثنائي، بالتوازى مع جهود دفع التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، خاصة أن هناك العديد من المشروعات التى يمكن أن تدخل حيز التنفيذ فى هذا الصدد، والتى ينتظر الوصول إلى صياغة نهائية بشأنها قبل الإعلان عنها، لا سيما فى ظل تطلع القيادة السياسية فى البلدان الشقيقة الثلاثة، إلى إطار فاعل للتعاون المشترك يدفع جُهود التنمية قدماً، وتم التوافق على عقد اجتماع ثلاثى بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا بين مصر والأردن الشهر المقبل للتوصل إلى رؤى نهائية بشأن ملفات التعاون.

كما شهدت جلسة المُباحثات المشتركة استعراض فرص دفع التعاون الثنائى فى العديد من المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادى، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال الطاقة، بما فى ذلك الكهرباء والغاز، وفق الأطر التى تحافظ على الأمن القومى لكلا البلدين، وتحدث الوزراء المعنيون وهم من الجانب المصرى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الجانب الأردنى المهندسة هالة عادل، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، الذين توافقوا على حقيقة أن التعاون بين مصر والأردن فى مجال الكهرباء أصبح نموذجاً يحتذى به، وأن تعزيز قدرات خطوط الربط الثنائى تزيد من فرص النجاح، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون فى مجال الغاز.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على أهمية المضى قدماً فى إقامة مراكز لوجستية فى البلدان الثلاثة، لنقل البضائع بين هذه البلدان، وتعزيز التجارة المشتركة واستثمار الفرص الواعدة.

ولفت رئيس الوزراء المصرى إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم خلال لقائه بالوفد الأردنى بأهمية دراسة تنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات تستثمر القدرات من الطاقة، وتستفيد البلدان من ثمارها ومنتجاتها، ومن بينها قطاع الصناعات البتروكيماوية، مع الإسراع فى تفعيل هذه المشروعات فى أسرع وقت ممكن فى ضوء الفرص المتاحة.

وتمت الإشارة إلى أهمية تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة بين الوزراء من الجانبين، فى ظل أهمية التواصل المشار على هذا المستوى فى بحث جميع الجوانب الفنية، والتوصل إلى اتفاق بشأنها، مع تذليل كافة العقبات، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هناك لجاناً فرعية تعمل حالياً على صياغة الاتفاقيات فى المجالات التى تم الاتفاق بشأنها، ودراسة المجالات التى يجرى التباحث بشأنها، ليكون لدينا وثائق جاهزة للتوقيع بين الجانبين خلال الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة، أو فى إطار التعاون الثلاثى.

كما تم التوافق خلال الاجتماع على أن يواكب انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، عقد منتدى لرجال الأعمال المصرى الأردنى على هامش اجتماعات اللجنة العليا.

وفى ختام المباحثات، كرر رئيس وزراء الأردن الشكر وأعرب عن التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ولأهلنا الأعزاء فى مصر الكنانة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأضاف الدكتور بشر الخصاونة أن مصر كانت ولا تزال وستبقى شقيقة كبرى غالية لجميع الأمة العربية، سائلأً الله أن يحفظ هذا البلد العزيز الغالى قيادة وشعبا، وأن يديم روح الأخوة السائدة بين الشعبين.