التعليم العالى: توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضى

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشؤون الجامعات، بشأن توقيع بروتوكول تعاون، اليوم الخميس، بين معهد إعداد القادة بحلوان والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.





وأفاد التقرير بأن البروتوكول يهدف إلى زيادة التعاون فى مجالات الأنشطة المشتركة بين الاتحاد الرياضى والمعهد، وذلك بزيادة قاعدة المشاركة الطلابية فى الأنشطة الرياضية، مما سيعود بالنفع على الرياضة المصرية، بجانب إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية فى البناء المجتمعى.

وأشار التقرير إلى أن البروتوكول ينص على إقامة دورات ومشروعات متنوعة للشباب، لاكتشاف وتنمية المواهب فى المجالات الرياضية المختلفة، للمساهمة فى خلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، وأن يكون مؤمنًا بمفاهيم التحاور والتواصل والإقناع بعيدا عن التناحر والتشدد والتطرف والتعصب.

وأضاف التقرير أن البروتوكول ينص أيضا على تقديم برامج تنمية القدرات وصقل المهارات والتدريب فى اتجاهات تنموية متنوعة وعقد ورش العمل والمؤتمرات ذات الاتجاه القومى، واستثمار مشروعات التخرج للشباب داخل الجامعات والمعاهد، فى ضوء متطلبات سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل الطلاب وشباب الخريجين.

وقع البروتوكول، الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وبحضور كل من الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى، وحمدى طه، أمين معهد إعداد القادة بحلوان، ومصطفى كامل الأمين المساعد للمعهد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد الرياضى ومعهد إعداد القادة.