صحة الشرقية: لجنة للإشراف على تطعيم الفرق الطبية بجامعة الزقازيق ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور يوسف عامر مدير مكتبه، والدكتور محمد الناجى مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة رشا جودة مسئولة برنامج التطعيمات، على رأس فريق طبى من الأطباء والتمريض ومدخلى البيانات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، للإشراف على تطعيم الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا، وبالتنسيق مع الدكتور حسن عاشور مدير العيادات الخارجية بجامعة الزقازيق.





يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان. وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن الفرق الطبية بالصحة تواصل جهودها المكثفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وستقوم بتطعيم 186 فردا من الكوادر الطبية بالجامعة، وهو العدد الذى تم تسجيله على موقع التسجيل الإلكترونى للوزارة والخاص بتطعيم الفرق الطبية على مستوى الجمهورية، موجها اللجنة المكلفة بالإشراف على حملة التطعيم، بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالجامعة قبل التطعيم. وأشار إلى أن إجمالى الفرق الطبية، التى جرى تطعيمها بلقاح كورونا، بمستشفيات فاقوس النموذجى، وحميات فاقوس، وحميات الزقازيق، والصدر، بلغ 558 فردا من كتائب الجيش الأبيض.

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