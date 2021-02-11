القاهرة تخصص رقما ساخنا لتلقى شكاوى النظافة

جدة - نرمين السيد - وشدد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على سرعة التجاوب والتفاعل مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود مخلفات أو تراكمات للقمامة ورفعها على الفور، كذلك التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود قصور من متعهدى الجمع السكنى أو محاولتهم فرض رسوم مالية على الوحدات السكنية.

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