جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ‫سامح شكرى، اليوم الخميس، بوزير خارجية البحرين الدكتور ‫عبد اللطيف بن راشد الزيانى اليوم الخميس باليونان.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ‫سامح شكرى، اليوم الخميس، بوزير خارجية البحرين الدكتور ‫عبد اللطيف بن راشد الزيانى اليوم الخميس باليونان. وتم التباحث بينهما للتأكيد على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقيّن من روابط أخوية وثيقة وعلاقات ممتدة، ولبحث ما يواجه المنطقة من تحديات وتدخلات تقوّض من الأمن والاستقرار الإقليمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى يلتقى نظيره البحرينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.