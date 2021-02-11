جدة - نرمين السيد - بدأت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تنفيذ مشروع "نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة" الممول من الاتحاد الأوروبى بمحافظة الفيوم، بهدف التخفيف من حدة الفقر فى المجتمعات الريفية، من خلال توفير فرص وظروف وموارد عامة ومصالح مشترك، لتعزيز العلاقات بين المجتمعات المدنية والسلطات المحلية والقطاع الخاص بالمحافظة.





وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "يستهدف المشروع زيادة دخل صغار المزارعين والنساء والشباب من الجنسين، من خلال تنفيذ نموذج تنموى ريفى يمكن قياسه، ويمكن تكرار تطبيقه فى مناطق أخرى، مع تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المقدمة من القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وذلك بالشراكة مع 4 مؤسسات مجتمع أهلى بمراكز محافظة الفيوم، وهم جمعية تنمية المجتمع المحلى والبيئة والأسرة بقرية شكشوك مركز ابشواي، الاتحاد النوعى للتنمية والبيئة والزراعة الآمنة بمنشأة عطيف مركز سنورس، مؤسسة النوران للتنمية بزاوية الكرادسة، جمعية الطريق للتنمية بالفيوم بقرية بنى صالح مركز الفيوم".

وقال رفيق ناجى، مدير المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، "إنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جميع المديريات والإدارات بالفيوم، من مديرية التضامن الاجتماعى والزراعة والرى والإرشاد الزراعى وجهاز تحسين الأراضى والطب البيطرى، بالإضافة إلى الإدارات المختلفة بالمراكز التى يعمل بها المشروع، وقد نفذ خلال هذه الفترة عدة مدخلات لتحسين وتعزيز القدرة الإنتاجية لصغار المزارعين فيما يتعلق بتحسين خصائص التربة، وإتاحة البذور العالية الجودة وتنظيم وتنقية قنوات الرى، كما تم ترتيب لقاءات وجلسات رفع الوعى للنساء الريفيات بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. الهيئة الإنجيلية تبدأ تنفيذ مشروعها للتخفيف من حدة الفقر بقرى الفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.