سامح شكرى بمنتدى الصداقة: وجود قوات أجنبية بأراضى عربية يعكس عدم احترام مبادئ الأمم المتحدة

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن منتدى الصداقة، الذى تستضيفع العاصمة اليونانية أثينا، يسعى إلى علاقات متوازنة ومبنية على التعاون وتحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات من خلال الوسائل السياسية، والبعد عن اللجوء إلى القوة والتدخل العسكرى على أراضى الغير، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات قد ولت خاصة في القرن الحادى والعشرين. وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه من اليونان وقبرص والسعودية والإمارات والبحرين، أن وجود قوات أجنبية على أراض عربية ينبئ بتراجع منظومة العلاقات الدولية، وعدم احترام مبادئ الأمم المتحدة، داعيا الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن بالاضطلاع على مسؤوليتها كاملة والتوصل إلى حلول سلمية للصراعات القائمة، وتوفير الاستقرار حتى نعمل على تكريس الجهود المشتركة من خلال تعاون مثمر لاستغلال الموارد الطبيعة، وتوفير معيشة أفضل لكل فرد من أفراد شعوبنا.

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