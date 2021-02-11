البابا تواضروس يناقش أمور الخدمة بإيبارشية شمال سيناء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا قزمان أسقف إيبارشية شمال سيناء، وبرفقته كاهنين من كهنة الإيبارشية؛ القمص مويسيس ناعوم والقس غبريال ابراهيم وكيل المطرانية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش خلال اللقاء عدد من الأمور الخاصة بالخدمة هناك.



وقدم قداسة البابا تواضروس التعزية للقس غبريال ولابنته التي كانت برفقته، وذلك في رحيل زوجته، التي رقدت في الرب منذ يومين بعد معاناة مع المرض.وأرسل قداسة البابا كلمة تعزية لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، في نياحة وكيل عام مطرانية البحيرة الذي رقد في الرب بشيخوخة صالحة أمس.

وجاءت كلمات قداسة البابا المعزية كالآتي: المسيح يعزينا جميعًا في انتقال هذا الشيخ الوقور ومثال النور في خدمته وأمانته وقدوته وتعاليمه.

وأضاف، كان دائمًا سبب بهجة ووداعة أمامنا. ويكفي أن نطالع حضوره وابتسامته ونسمع اختباراته وخبرات خدمته في القرية والمدينة، يقدمها بكل اتضاع وابتهاج وروحانية عميقة.



وتابع قائلا، يوم رسامته كاهنًا بيد نيافة المطران الأنبا باخوميوس في مارس عام ١٩٧٥ وفي كنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور كان يومًا مفرحًا للغاية، و كنا خدامًا صغارًا وبدا أمامنا بوجه منير تشع منه قداسة ووداعة وسلام. وتابع قائلا، يوم رسامته كاهنًا بيد نيافة المطران الأنبا باخوميوس في مارس عام ١٩٧٥ وفي كنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور كان يومًا مفرحًا للغاية، و كنا خدامًا صغارًا وبدا أمامنا بوجه منير تشع منه قداسة ووداعة وسلام. وقال البابا تواضروس، نودعه على رجاء القيامة المجيدة والفرح الذي ملأ قلوبنا بخدمته لنا السنوات الطوال، سوف يظل معنا ونحن نودعه عالمين بمكانته في السماء شفيعًا ومصليًا وهاديًا حتى نكمل أيام حياتنا بسلام.