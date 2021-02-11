مسلسل جمال الحريم 44.. صراع مثير بين السحر الأسود والنور

تصدر مسلسل جمال الحريم 44 محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أحداث حلقة أمس المثيرة للجدل، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ليدخل مسلسل جمال الحريم 44 في منافسة شرسة مع العديد من المسلسلات التي أحتلت "التريند" مؤخرًا.

تصاعدت أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل جمال الحريم، إذ بدأت الخيوط تظهر واحدة تلو الأخرى بين عالمي النور والظلام الذي يتخفى ورائها الشيطان.

أحداث مسلسل جمال الحريم 44

استهلت أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 44، بوجود نور مع يوسف في إحدى الأديرة بعد شعورها بالخطر الذي بات قريبًا منها ومن ابن شقيقتها الصغير "فريد"، لتتأكد أن ليس هناك أي سبيل من الفرار وحتمًا عليها المواجهة.

التقت نور بالشيح حسن الذي كان دومًا ما يظهر لها في أحلامها، ليخبرها أنه جدها يحكي لها أصل الحكاية والمعارك بين الخير والشر، ضرورة للإصلاح واستمرار إعمار الأرض، ويؤكد لها أنها هي النبتة الطيبة المطلوبة والمتوارثة ليطمئنها بأنها سوف تستطيع التغلب على قوة الشر.

تفاصيل مسلسل جمال الحريم

يحاول المصيري الوصول إلى غايته ويكمل الطريق الذي بدأه ضد نور ليفوز بها كي تفتح لها الأبواب المغلقة أمامه، وعلى الجانب الآخر تلعب ابنته الكبرى بكارت جديد على والدها كي يتغاضى عن رفض شقيقتها تالا ووالدتها ما يقوم به من "السحر الأسود".

وكشف الشيخ إبراهيم لنور، أن منزل المصيري الذي يمارس فيه شر، هو نفس المنزل الذي قدم فيه منصور الولاء للشيطان، وهو ملئ بالشر، وهم يرغبون في عودته، وخيرها بين أن تعود إلى النور أو إلى الظلام.

قصة مسلسل جمال الحريم

تدور أحداث جمال الحريم 30 في إطار من الرعب ومأخوذ من قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، ويجسد خالد سليم في المسلسل دور شخص يعاني من عدد من الأزمات، ويبحث عن وظيفة بمساعدة صديقه فتحي الذي يجسده الفنان محمد صلاح، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

الجدير بالذكر، أن مسلسل جمال الحريم من بطولة الفنانة اللبنانية نور، ودينا فؤاد، وخالد سليم، الفنان القدير أشرف زكي، وصلاح عبد الله، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، وباقة لامعة من مشاهير الفن.