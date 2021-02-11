فاروق مجاهد: موقف مصر تجاه الملف الليبي ثابت نحو الاستقرار

قال النائب فاروق مجاهد، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن موقف مصر تجاه الملف الليبي ثابت وينطلق من حرص كامل على مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول.

فاروق مجاهد: الموقف المصرى يدعم الأشقاء الليبين

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، فاروق مجاهد، في بيان صحفي إن الموقف المصري يقوم على تقديم كل الدعم والمعاونة للأشقاء الليبين من أجل تحقيق صالح بلدهم الشقيق.

و أشاد مجاهد بالترحيب المصرى تجاه اختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسى الليبى، وهو ما تمثل فى اتصال الرئيس السيسى بمحمد المنفى الرئيس الجديد للمجلس الرئاسى الليبى لتقديم التهنئة و تمنيات القيادة المصرية له بالتوفيق و النجاح فى الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، مجاهد أن القيادة المصرية تأمل بأن تكون القيادة الليبية الجديدة بمثابة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات، سعياً لإنهاء الانقسام الليبي الذي كان يعد أحد أهم معوقات المرحلة الماضية وعانت منه الدولة الليبية وشعبها الشقيق وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار.