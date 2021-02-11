للمرة الخامسة على التوالي.. محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف في الشهر (فيديو)

أعلن نادي ليفربول عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فوز محمد صلاح نجم هجوم الفريق بجائزة أفضل هدف في الشهر عن هدفه أمام وست هام يونايتد.
وتنافس على الجائزة خمسة أهداف، كان لصلاح منهم نصيب الأسد بثلاثة أهداف، أختير منها هدفه في مرمى وست هام.
وفاز محمد صلاح بتلك الجائزة خلال الأربعة شهور الأخيرة، ليحقق رقم جديد ويحتفظ بها للمرة الخامسة على التوالي.
ويعاني ليفربول من سوء الأداء واهتزاز النتائج مما أدى لتأخر ترتيبه في الدوري، ليحتل حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي، المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.
وخسر ليفربول في آخر مواجهاته بالجولة الثالثة والعشرين من مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.
أحرز جوندوجان الهدف الأول للسيتي بالدقيقة 49، ثم تعادل محمد صلاح لليفربول عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 62.
وفي الدقيقة 76 سجل السيتي الثاني عن طريق جوندوجان بعد تمريرة خاطئة من أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول تصل إلى فودين الذي راوغ مدافعي ليفربول، وأرسل عرضية رائعة إلى جوندوجان سددها داخل الشباك.
ولم ينتظر السيتي كثيرا حتى ضرب بالثالث في الدقيقة 79 بعد تمريرة خاطئة من أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول تصل إلى سيلفا الذي مررها بطريقة رائعة من فوق حارس ليفربول، وسددها سترلينج برأسه داخل الشباك.
وجاء الرابع والأخير بالدقيقة 86 بعد تمريرة من خيسوس إلى فودين يمين منطقة الجزاء الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية اخترقت الشباك.
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