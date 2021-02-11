للمرة الخامسة على التوالي.. محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف في الشهر (فيديو)

أعلن نادي ليفربول عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فوز محمد صلاح نجم هجوم الفريق بجائزة أفضل هدف في الشهر عن هدفه أمام وست هام يونايتد.

وتنافس على الجائزة خمسة أهداف، كان لصلاح منهم نصيب الأسد بثلاثة أهداف، أختير منها هدفه في مرمى وست هام.

وفاز محمد صلاح بتلك الجائزة خلال الأربعة شهور الأخيرة، ليحقق رقم جديد ويحتفظ بها للمرة الخامسة على التوالي.

ويعاني ليفربول من سوء الأداء واهتزاز النتائج مما أدى لتأخر ترتيبه في الدوري، ليحتل حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي، المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

وخسر ليفربول في آخر مواجهاته بالجولة الثالثة والعشرين من مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

أحرز جوندوجان الهدف الأول للسيتي بالدقيقة 49، ثم تعادل محمد صلاح لليفربول عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 62.