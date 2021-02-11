سولاف درويش: البرلمان المصرى أصدر قانون لتغليظ العقوبة على الهجرة غير الشرعية "فيديو"

قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن البرلمان المصرى أصدر قانون بتغليظ العقوبة على الهجرة غير الشرعية عام 2016، لمحاربة الهجرة غير الشرعية ، وتعاونت كافة الوزارات لإيجاد حلول لمشكلة الهجرة إلى الخارج بطرق مشبوهه، وعملت على عدة محاور من ضمنها، تحديد المحافظات الأكثر ممارسة للهجرة غير الشرعية، وبالفعل تم تهيئة بيئة مناسبة من خلال التعاون بين وزيرة الهجرة ووفود من البرلمان، واتضح أن أكثر الدول جذبا للقصر أو الأطفال تحت سن 18 عام، هى ايطاليا من خلال توفير فرص عمل للمهاجرين وتدريبهم وتأهيلهم للعمل، اضافة الى اتقان اللغات، مما يزيد رغبتهم فى الهجرة إليها.

وأشارت عضو مجلس النواب، سولاف درويش، إلى أن مصر قد تغلبت على تلك الظاهرة بالتوعية بالثقافات المختلفة وتوفير بعض المشروعات التنموية للشباب والتدريب على اليات تسويقها.

وألمحت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب إلى ثورات الربيع العربى وتأثيرها على المجتمع المصرى، حيث بلغ عدد اللاجئين حوالى 5 مليون لاجئ، إضافة إلى وجود أطفال بدون أهل وبدون أسماء ولكن مصر حاولت حل هذه الأزمة.

وأضافت النائبة سولاف درويش:" الاقتصاد الغير الرسمى، كان على أولى إهتمامات وزارة الهجرة ووزارة القوى العاملة من أجل توفيرفرص عمل ومشروعات للعمل بها والعزوف عن الهجرة الغير شرعية ،من خلال تقديم معونات لأصحاب هذه المشاريع سواء كانو لاجئين او مصريين لمدة ثلاثة أشهر خلال فترة الغلق الكامل أثر تدعيات كرونا.