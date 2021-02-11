التشكيل الرسمي لفريق بالميراس البرازيلي لمواجهة الأهلي بمونديال الأندية

بعد تأخير غير مبرر أعلن البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي والتي شهدت تغييرات عديدة عن المباراة الماضية.

ويسعي بالميراس لتعويض ما حدث في المباراة الماضية أمام تيجريس اونال المكسيكي والخروج من مباراة الدور قبل النهائي والهزيمة بهدف نظيف عن طريق جينياك.

وجاء تشكيل بالميراس البرازيلي كالآتي:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: مايكي - جوستافو جوميز - لوان - ماتياس فينا

الوسط: فيليبي ميلو - باتريك دي باولا

أمامهم: ويليان - رافائيل فيجيا - روني

الهجوم: لويز أدريانو

ودخل الأهلي المباراة بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ في مباراة الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين، أحرزهم روبرت ليفاندوفسكي، افضل مهاجم في العالم، وصعد الأهلي لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليضرب موعدا جديدا مع بالميراس البرازيلي، والذي خسر مباراة الدور نصف النهائي أمام تيجريس أونال بطل المكسيك بهدف نظيف أحرزة اللاعب جينياك.

ويعتبر تواجد تيجريس أونال بطل أمريكا الشمالية، يتواجد للمرة الأولي في البطولة ويتواجد أيضا في المباراة النهائية للبطولة وهو الفريق الأول الذي يتواجد من قارة أمريكا الشمالية في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية.

وكان تشكيل الأهلي النهائي للمباراة كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني -بدر بنون-ايمن اشرف -ياسر إبراهيم

خط الوسط: حمدي فتحي-اكرم توفيق- السولية- قفشة-طاهر

خط الهجوم: بواليا

وكان موسيماني أعلن في تمام الثالثة عصرا التشكيل الرسمي وكان متواجد به علي معلول الظهير الأيسر، ولكن أشتكي اللاعب من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام بايرن ميونخ، ليتم إشراك ياسر إبراهيم بدلا منه وترحيل أيمن أشرف للجبهة اليسري ليقودها بعدما قدم مباراة ممتازة أمام بايرن ميونخ في المباراة السابقة للدور نصف النهائي.

وكان الإنتقادات نالت من بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بعد المباراة وذلك بسبب أداء لاعبي الأهلي خلال المباراة والذي أظهر الرهبة والخوف من بعض اللاعبين وكان له تأثير سلبي علي نتيجة المباراة.

وأفتقد الأهلي اليوم لخدمات حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" بسبب إختراقهم للفقاعة الطبية والتواجد في منطقة الجماهير مما عرضهم لعدم التواجد في المباراة النهائية.