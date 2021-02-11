رضا البلتاجي في ضيافة دوت الخليج لتحليل مباراة الأهلي وبالميراس

يستضيف موقع دوت الخليج الكابتن رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق، من أجل تحليل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية.

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