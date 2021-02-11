تأجيل دعوى تفسير حكم العلاوات لأصحاب المعاشات إلى 11 مارس

جدة - نرمين السيد - قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة لتفسير حكم العلاوات، الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم فى العلاوات الخاصة، لجلسة 11 مارس المقبل.





يذكر أن البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام 2015، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، ما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضى الدولة بالطعن على الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا، ورفض الطعن.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت فى مارس 2018، بقبول الدعوى التى أقامها البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير.

وطعنت وزارة التضامن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة فى فبراير من العام الماضى، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا.

وبعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها النهائى، بتأييد الحكم، لكن منطوق الحكم النهائى قضى بإضافة 80% من آخر خمس علاوات، خاصة إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش، فى فبراير 2019.