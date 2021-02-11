النشرة المرورية : زحام بمحورى الفنجرى والفردوس وسيولة بـ 26 يوليو والكورنيش

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية إيمان مختار والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تنحصر فيها الأحجام فى طريق الجيش عند منطقة العصافرة جتى منطقة المنشية، وأحجام متفرقة من عند منطقة شارع سوريا حتى منطقة سان ستيفانو، وأحجام متفرقة بمحور قناة السويس بمنطقة محرم بك.

وتابع صابر أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء المتجه إلى الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة الدقهلية تشهد أحجام متفرقة فى شارع جيهان بمدينة المنصورة، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام عند ميدان المؤسسة للقادم من محطة مترو شبرا الخيمة، ومتجه لمطلع الدائرى.

ولفت صابر إلى أن باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى، الحركة المرورية فيها مرضية تماما، عدا بعض الأحجام فى محافظة أسيوط بشارع الجمهورية.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرزاق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية أعلى قطاعات الطرق الدائرية، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال ومن أبرزها: أعلى منطقة الكنيسة للمتجه إلى المنيب، وأعلى الأوتوستراد للقادم من التجمع ومتجه إلى مناطق المعادى، ناصحا باستخدام نفق كارفور واستكمال طريق المعراج، والخروج مرة أخرى على الأوتوستراد، مضيفا كذلك وجود بعض الأحجام أعلى مناطق المرج، للنازل على موقف المرج.

وأشار صابر، إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو مرضية تمام، موضحا أن كافة المحاور والطرق الداخلية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بشارع البحر الأعظم، للقادم من مناطق مستشفى الرمد ومتجه لموقف المنيب، ناصحا باستخدام شارع ربيع الجيزى.

وألمح صابر إلى انتشار الخدمات المرورية، بمحاور وطرق محافظة الجيزة، وذلك تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات؛ لاستعياب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، كشف صابر عن وجود بعض الأحجام بشارع صلاح سالم عند منطقة الأعمال بمحور الفردوس؛ ناصحا بسلوك محور النصر، وكذلك وجود بعض الأحجام فى الاتجاهين أعلى كوبرى الفنجرى للمتجه إلى الحدائق والزاوية، ناصحا باستخدام المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، ووجود أحجام مرتفعة بكوبرى أبو وافية للمتجه إلى مناطق عبود، ناصحا باستخدام ترعة السواح ومنطقة السعيدية.

ونوه صابر إلى أن منطقة صقر قريش، أسفل الطريق الدائرى، تشهد أعمال توسعة، ناصحا القادم من مناطق المعادى وحلوان ومتجه لمناطق وسط المدينة، بسلوك طريق كورنيش النيل.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب استخدام كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.