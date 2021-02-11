صور.. أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يلتقون محافظ الشرقية لعرض مشاكل المواطنين

جدة - نرمين السيد - وعرض المحافظ معدلات التنمية وخطط المحافظة والمشاكل التى تواجه تنفيذ الخطط على أرض الواقع، ومدى تطور عملية تقديم الخدمات للمواطن. وعرض شباب التنسيقية من نواب البرلمان والأعضاء، مشاكل مراكزهم وهموم المواطنين، وقدموا بعض المقترحات لتطوير العمل فى الأسواق وتنظيم الطرق وتمويل المشروعات المتوقفة. وضم وفد التنسيقية النواب محمد عزمى ومحمد السباعى أعضاء مجلس الشيوخ، والنواب نادر مصطفى وخالد بدوى وإيمان الألفى وهادية حسنى، أعضاء مجلس النواب، وأحمد قاعود وحسن ضوة وعمرو عبد الباقى وطه أحمد وإيهاب دعبس. وعرض الوفد نبذة عن التنسيقية وأهدافها وتكوينها، والأنشطة التى تقوم بها على المستوى التشريعى والعمل السياسى فى القاهرة والمحافظات.

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