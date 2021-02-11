وزيرة الهجرة : الحكم على المهندس على أبو القاسم قابل للطعن

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة تابعت عن كثب قضية المهندس المصرى على أبو القاسم بالمملكة العربية السعودية، والتى أصدرت فيها محكمة تبوك الجزائية حكما، اليوم الخميس، بتخفيف عقوبة الإعدام، التى صدرت مسبقا على أبوالقاسم، بعد إدانته فى قضية اتجار بالمخدرات، وتم تخفيف الحكم إلى السجن 25 سنة.





وأكدت الوزيرة أن الحكم يقبل الطعن على مرحلتين: مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودى.

وتواصلت مكرم فى إطار التعاون الكامل والتنسيق المستمر، مع النائب العام المصرى المستشار حمادة الصاوى، والذى أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفنى بين السلطة القضائية والنيابية بين مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذى نجح فى وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودى حتى صدور الحكم الأخير.

ومن خلال متابعة وزيرة الهجرة مع النائب العام المصرى، قام بجهود تنسيقية رفيعة المستوى تُوجت بقيامه بزيارة للنائب العام بالمملكة العربية السعودية وتقديم مستندات إضافية تم قبولها، بما سمح بإعادة التداول فى القضية.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الهجرة أن ما يحدث من المواطنين بحسن نية من تداول تصريحات وفيديوهات تخص القضية وتربك الرأى العام، لا يفيد الموقف القانونى للمواطن المصرى، بل قد يسبب آثارا عكسية، وهو ما سبق وأكدته الوزارة فى بيانات متتالية للكشف عن تفاصيل القضية والإجراءات المتبعة قانونيا، كما سبق وتواصلت الوزيرة مع "ابتسام" زوجة المهندس على أبو القاسم لطمأنتها والتأكيد على متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة، كما حرص مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات على استقبالها عدة مرات، وتوضيح الإجراءات أولا بأول.

وفى هذا الصدد، أهابت السفيرة نبيلة مكرم بالمواطنين تحرى الدقة وعدم نشر أى معلومات مغلوطة، وشددت بأن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح المواطنين بالخارج وعلى إمداد الرأى العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.

وأكدت الوزيرة أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هى مصدر المعلومات الدقيقة، مُهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة فى عدالة القضاء السعودى واحترام كافة أحكامه.



وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصرى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الذين طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.

وكشفت وزارة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائى المصرى من القضية، خصوصا مع وجود اتفاقيات تعاون قضائى عربية تسمح بتبادل المعلومات فى القضايا.