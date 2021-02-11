بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان على حميدة عن عمر ناهز 55 عامًا

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توفى الفنان على حميدة، صاحب أغنية لوكلاكى، عن عمر ناهز 55 عاما، بعد صراع مع المرض، وكان قد دخل المستشفى بعد تدخل من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
وأعلن ابن شقيقته، وفاته، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاه الدكتور على حميدة، نسألكم الدعاء والثبات".
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