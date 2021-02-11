كلية اللاهوت الأسقفية تنظم محاضرتين بعنوان "التلمذة"

نظمت كلية اللاهوت الأسقفية، محاضرتين بعنوان "التلمذة" قدمها مارك ديفير رئيس مؤسسة mark 9 وهي منظمة مختصة بخدمة الكنائس وقادتها بأمريكا وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

بدأت الندوة بالصلاة وكلمة من المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت الأسقفية، وقال مارك ديفير: إذا كانت التلمذة تُرى على إنها شيء بسيط إلا أن أثرها كبير وتستحق السير في خطاها من خلال الطاعة وتحقيق التبعية للسيد المسيح.



وأضاف ديفير: تحدث الله عن التلمذة داخل الكنيسة المحلية من خلال دعوة المؤمنين ليكونوا تلاميذ للإرسالية العظمى وهى الكرازة بالإنجيل وببشارة الفرح فالتلاميذ قادرين على إقامة كنائس تتميز بالمحبة والقداسة.ولفت ديفير إلى أن الكنيسة المحلية هى فى قلب طاعة المسيح وهى المكان المناسب والبيئة المثلى للتلمذة من خلال تقويم المؤمن بشكل مستمر مستشهدًا بآية تيموثاوس الأولى "لاَحِظْ نَفْسَكَ وَالتَّعْلِيمَ وَدَاوِمْ عَلَى ذلِكَ، لأَنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ هذَا، تُخَلِّصُ نَفْسَكَ وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَكَ أَيْضًا." (1 تي 4: 16) مضيفا: من السهل أن تتبع المسيح داخل الكنيسة المحلية على أن تبحث عنه خارجها.

واختتم ديفير بتشديده على وصيتين أن تساعدوا آخرين وأن تتمثلوا بالسيد المسيح فى حياتكم وتطيعوا قادتكم ومرشديكم.

الجدير بالذكر أن مفهوم التلمذة هو تعبير يستخدم عن التعليم المسيحي بحسب كلمة الله و الكتاب المقدس وتعتبر التلمذة ركيزة أساسية في الحياة المسيحية لأنها تساعد المؤمنين على التشبه بالمسيح.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع الماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا إكليمندس عدد من الأمور المتعلقة بالخدمة.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، قد استقبل في وقت سابق اليوم نيافة الأنبا قزمان أسقف إيبارشية شمال سيناء، وبرفقته كاهنين من كهنة الإيبارشية؛ القمص مويسيس ناعوم والقس غبريال ابراهيم وكيل المطرانية، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من أمور الخدمة هناك.

