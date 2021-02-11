وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية – في تصريح لها - إن المشروع يستهدف زيادة دخل صغار المزارعين والنساء والشباب من الجنسين، من خلال تنفيذ نموذج تنموي ريفي يمكن قياسه، ويمكن تكرار تطبيقه في مناطق أخرى، مع تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك بالشراكة مع ٤ مؤسسات مجتمع أهلي بمراكز محافظة الفيوم، وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي والبيئة والأسرة بقرية شكشوك مركز ابشواي، الاتحاد النوعي للتنمية والبيئة والزراعة الآمنة بمنشأة عطيف مركز سنورس، مؤسسة النوران للتنمية بزاوية الكرادسة، جمعية الطريق للتنمية بالفيوم بقرية بني صالح مركز الفيوم".
كانت كلية اللاهوت الأسقفية، نظمت محاضرتين بعنوان "التلمذة" قدمها مارك ديفير رئيس مؤسسة mark 9 وهي منظمة مختصة بخدمة الكنائس وقادتها بأمريكا وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.
بدأت الندوة بالصلاة وكلمة من المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت الأسقفية، وقال مارك ديفير: إذا كانت التلمذة تُرى على إنها شيء بسيط إلا إن أثرها كبير وتستحق السير في خطاها من خلال الطاعة وتحقيق التبعية للسيد المسيح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهيئة الإنجيلية تنفذ مشروع "نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة" بمحافظة الفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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