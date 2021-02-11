البابا تواضروس يستقبل الأنبا إكليمندس أسقف شرق مدينة نصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع الماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع الأنبا إكليمندس عدد من الأمور المتعلقة بالخدمة.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، قد استقبل في وقت سابق اليوم نيافة الأنبا قزمان أسقف إيبارشية شمال سيناء، وبرفقته كاهنين من كهنة الإيبارشية؛ القمص مويسيس ناعوم والقس غبريال ابراهيم وكيل المطرانية، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من أمور الخدمة هناك.وقدم قداسة البابا تواضروس التعزية للقس غبريال ولابنته التي كانت برفقته، وذلك في رحيل زوجته، التي رقدت في الرب منذ يومين بعد معاناة مع المرض.

وأرسل قداسة البابا كلمة تعزية لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، في نياحة وكيل عام مطرانية البحيرة الذي رقد في الرب بشيخوخة صالحة أمس.

وجاءت كلمات قداسة البابا المعزية كالتالي: المسيح يعزينا جميعًا في انتقال هذا الشيخ الوقور ومثال النور في خدمته وأمانته وقدوته وتعاليمه.

وأضاف، كان دائمًا سبب بهجة ووداعة أمامنا. ويكفي أن نطالع حضوره وابتسامته ونسمع اختباراته وخبرات خدمته في القرية والمدينة، يقدمها بكل اتضاع وابتهاج وروحانية عميقة.

وتابع قائلا، يوم رسامته كاهنًا بيد نيافة المطران الأنبا باخوميوس في مارس عام ١٩٧٥ وفي كنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور كان يومًا مفرحًا للغاية، و كنا خدامًا صغارًا وبدا أمامنا بوجه منير تشع منه قداسة ووداعة وسلام.

وقال البابا تواضروس، نودعه على رجاء القيامة المجيدة والفرح الذي ملأ قلوبنا بخدمته لنا السنوات الطوال، سوف يظل معنا ونحن نودعه عالمين بمكانته في السماء شفيعًا ومصليًا وهاديًا حتى نكمل أيام حياتنا بسلام.

خالص التعزية القلبية إلى حبيبنا نيافة الانبا باخوميوس و مجمع الآباء الكهنة في البحيرة وتوابعها. وإلى الأسرة المباركة؛ تاسوني امتثال ودكتورة مونا ومهندس نبيه، وكل أفراد العائلة المباركة.

والقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء أمس الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.