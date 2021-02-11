محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس

انطلقت فعاليات الشوط الأاول من مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي ومازالت النتيجة تعادل سلبي بين الفريقين.
1:
تسديدة مبكرة من فريق بالميراس.
5:
مرت خمس دقائق ومازال الأداء الهجومي لم يتطور من كلا الفريقين.
7:
كرة طولية من بدر بانون لطاهر محمد طاهر وانفراد لكن خروج الحارس المبكر ينقذ الموقف.
8:
أول ركلة ركنية للأهلي وتمر بأعلى مرمى بالميراس.
15:
ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول ومازالت النتيجة تعادل سلبي.
19:
مرور جيد من والتر بواليا وسقوط على حدود المنطقة، لكن الحكم يعطي استمرار اللعب.
20:
جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء الزمالك الـ20
21:
تمريرة بينية بين دفاعات الأهلي، لكن الكرة في يد الشناوي.
25:
لم نشهد بعد أي كرة خطيرة على كلا المرميين.
26:
كرة خطيرة تضيع من قبل هجوم الأهلي بعد قطع الكرة واستغلال خطأ من المدافع لكن تسديدة عمرو السولية تمر بجانب القائم.
27:
تسديدة من اللاعب فييجا لكن الكرة بعيدة عن مرمى الشناوي.
29:
أول ركنية لبالميراس لكن لا تجد الرأسية المناسبة.
30:
بواليا يستلم المرة بصدره بشكل جيد ويسدد الكرة ولكن أعلى من المرمى.
31:
كرة عرضية لوليان الذي يضع قدمه في الكرة لكن تصطدم بقدم بدر بانون وتخرج لركنية.
32:
تسديدة خطيرة من روني لكن الكرة تمر بسلام بمحازاة القائم الأيمن.
33:
انفراد خطير لروني لكن تزحلق موفق من بدر بانون .
34:
انفراد لبواليا بعد عرضية من أفشة، لكن الحارس يخرج مبكرا ليلتقط الكرة قبل وصولها لوالتر.
36:
تسديدة من أفشة لكن الكرة ضعيفة.
37:
انفراد لأفشة لكن يسدد الكرة أعلى المرمى من ناحية اليمين.
39:
رأسية خطيرة لكن الشناوي يتبرع ويتصدى للكرة ببراعة.
40:
الشناوي يتألق للمرة الثانية ويمسك بالكرة من رأسية خطيرة.
41:
كرة خطيرة لبالميراس لكن الشناوي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة.
42:
إنذار أول من نصيب ويليان لاعب بالميراس
42:
انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي
يلعب النادي الأهلي تلك المباراة بتشكيل ضم كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني -بدر بنون-ايمن اشرف -ياسر إبراهيم.
خط الوسط: حمدي فتحي-اكرم توفيق- السولية- قفشة-طاهر.
خط الهجوم: بواليا.
فيما يلعب بالميراس البرازيلي بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: ويفيرتون
الدفاع: مايكي – جوستافو جوميز – لوان – ماتياس فينا
الوسط: فيليبي ميلو – باتريك دي باولا
أمامهم: ويليان – رافائيل فيجيا – روني
الهجوم: لويز أدريانو
ويحتضن ملعب المدينة التعليمية بالدوحة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي للمنافسة على برونزية مونديال الأندية 2020 المقام بقطر.
ويلعب الأهلي تلك المباراة بعدما خسر في الدور نصف النهائي، من فريق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-0، وبهدفين ماركة بولندية لروبرت ليفاندوفسكي، فيما خسر فريق بالميراس في نفس الدور من فريق تيجريز المكسيسكي، بهدف من ركلة جزاء سددها الفرنسي جينياك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.