محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس

انطلقت فعاليات الشوط الأاول من مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي ومازالت النتيجة تعادل سلبي بين الفريقين.



1:

تسديدة مبكرة من فريق بالميراس.

5:

مرت خمس دقائق ومازال الأداء الهجومي لم يتطور من كلا الفريقين.

7:

كرة طولية من بدر بانون لطاهر محمد طاهر وانفراد لكن خروج الحارس المبكر ينقذ الموقف.

8:

أول ركلة ركنية للأهلي وتمر بأعلى مرمى بالميراس.

15:

ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول ومازالت النتيجة تعادل سلبي.

19:

مرور جيد من والتر بواليا وسقوط على حدود المنطقة، لكن الحكم يعطي استمرار اللعب.

20:

جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء الزمالك الـ20

21:

تمريرة بينية بين دفاعات الأهلي، لكن الكرة في يد الشناوي.

25:

لم نشهد بعد أي كرة خطيرة على كلا المرميين.

26:

كرة خطيرة تضيع من قبل هجوم الأهلي بعد قطع الكرة واستغلال خطأ من المدافع لكن تسديدة عمرو السولية تمر بجانب القائم.

27:

تسديدة من اللاعب فييجا لكن الكرة بعيدة عن مرمى الشناوي.

29:

أول ركنية لبالميراس لكن لا تجد الرأسية المناسبة.

30:

بواليا يستلم المرة بصدره بشكل جيد ويسدد الكرة ولكن أعلى من المرمى.

31:

كرة عرضية لوليان الذي يضع قدمه في الكرة لكن تصطدم بقدم بدر بانون وتخرج لركنية.

32:

تسديدة خطيرة من روني لكن الكرة تمر بسلام بمحازاة القائم الأيمن.

33:

انفراد خطير لروني لكن تزحلق موفق من بدر بانون .

34:

انفراد لبواليا بعد عرضية من أفشة، لكن الحارس يخرج مبكرا ليلتقط الكرة قبل وصولها لوالتر.

36:

تسديدة من أفشة لكن الكرة ضعيفة.

37:

انفراد لأفشة لكن يسدد الكرة أعلى المرمى من ناحية اليمين.

39:

رأسية خطيرة لكن الشناوي يتبرع ويتصدى للكرة ببراعة.

40:

الشناوي يتألق للمرة الثانية ويمسك بالكرة من رأسية خطيرة.

41:

كرة خطيرة لبالميراس لكن الشناوي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة.

42:

إنذار أول من نصيب ويليان لاعب بالميراس

42:

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي