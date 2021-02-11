ضد تأجيل الامتحانات.. هاشتاج يؤكد ضرورة إنهاء الفصل الدراسي الأول.. وهاني الناظر يعلق

ضد تأجيل الامتحانات هاشتاج تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزمنًا مع انتشار دعوات عديدة لتأجيل الدراسة والامتحانات خوفًا من زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا.

أكد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أن استمرار الدراسة وعدم تأجيل الامتحانات في صالح الطالب، لافتين إلى أن التأجيل غير محبذ على الإطلاق وخاصة خلال الفترة الراهنة.

هاشتاج ضد تأجيل الامتحانات

أكد الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، أن قرار استئناف الدراسة في الجامعات والمدارس قرار هام جدا وحيوي لانتظام العملية التعليمية بما لها من فوائد عديدة للطلاب علميًا ونفسيًا.

وعلى جانب آخر، لفت الناظر في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن استمرار تعليق الدراسة حتي ٢٠ مارس نهاية فصل الشتاء جغرافيًا مع استمرار التشديد علي جميع الاجراءات الاحترازية سوف يساهم في الحد من انتشار الفيروس واستقرار اعداد الاصابات الجديدة وخفضها وخفض معدل الوفيات فقد تري الحكومة دراسة امكانية تطبيقه من عدمه.

تأجيل الامتحانات

في سياق آخر، ناشد العديد من الطلبة والطالبات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ليتم تعديل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، ولكن لن يتم تأجيل الدراسة أو الامتحانات من قبل الوزراة حتى الآن. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشائعة تأجيل الامتحانات والدراسة منذ تفشي فيروس كورونا وحتى اللحظة الراهنة، الأمر الذي كان من شأنه إثارة حالة من الجدل على مدار عام كامل.

الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قد قرر برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تأجيل الإمتحانات في الفصل الدراسي الأول 2021 التي كان من المقرر عقدها الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.