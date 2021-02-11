صور| صحة سوهاج : وصول 66 ماكينة غسيل كلوى لمستشفيات المحافظة

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وأشرفت وكيلة الوزارة على استلام وتسليم الماكينات لمندوبى المستشفيات، وحضر تسليم الماكينات كلا من الدكتورعلاء غفير مدير عام الطب الوقائى، والدكتور عمرعبدالجابر مدير إدارة المستشفيات، والدكتورأيمن مكرم مدير إدارة الكلى بالمديرية، وأحمد عز مدير إدارة المتابعة، وعلى صابر، مدير إدارة التموين الطبى، ومحمد العبد مدير إدارة خدمة المواطنين.
وتعد هذه الماكينات إضافة كبيرة لأقسام الغسيل الكلوى بمستشفيات المحافظة، وأوضح الدكتورأيمن مكرم مدير إدارة الكلى بالمديرية، بأن تلك الأجهزة سوف تقضى على قوائم الانتظار وتم توزيعها بالمستشفيات حسب حاجة كل مستشفى وعدد المترددين عليها.
وذكر مكرم أن مستشفى سوهاج العام تسملت 20 جهاز، ومستشفى دار السلام، وطهطا 8 أجهزة لكل مستشفى، و6 أجهزة لمستشفى جرجا العام، ومستشفى طما والبلينا وأخميم 5 أجهزة لكل مستشفى، ومستشفى حميات سفلاق 4 أجهزة، ومستشفى ساقلتة جهازين ليكون الإجمالى 66 جهازًا.
وأضاف أيمن مكرم أنه تم تزويد المحافظة بـ 218 ماكينة غسيل كلوى منذ بداية خطة الإحلال والتجديد فى يناير 2020، وبوصول تلك الأجهزة لن يكون هناك أى قوائم انتظار للمرضى وأن نسبة الإحلال تعدت 75 ٪.
فيما، أشارت وكيلة الوزارة أن تلك الأجهزة تعد إضافة كبيرة لرفع كفاءة أقسام الغسيل الكلوى بالمستشفيات، وأن عدد الماكينات تخطى 600 ماكينة غسيل كلوى بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتخدم حوالى 1500 مريض بالمحافظة.
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