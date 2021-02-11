عاجل.. دار الإفتاء: غرة شهر رجب السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - وأعلنت دار الإفتاء، أن بعد غد السبت 13-2-2021، هو أول أيام شهر رجب.
وكانت الحسابات الفلكية أشارت إلى أن غرة شهر رجب لعام 1442 هجريا توافق يوم السبت 13 فبراير الجارى، وبذلك يكون يوم الجمعة 12 فبراير الجارى، هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1442 هجرياً.
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