تنفيذا لتكليفات الرئيس.. القباج تسلم صيادات كفر الشيخ شباك وبدل الصيد

جدة - نرمين السيد - سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، شباك الصيد وبدل الصيد الواقية لـ20 سيدة من العاملات فى مجال الصيد بمحافظة كفر الشيخ، كدفعة أولية بهدف مساعدتهن على أداء عملهن وحمايتهن من برودة الطقس والأجواء التى يعملون بها.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم فئة صغار الصيادين، من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال لقائها بعدد من الصيادين والصيادات من محافظة كفر الشيخ، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالصيادين وتأمينهم، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادى للمواطنين المستحقين دون تمييز.

وأضافت نيفين القباج أنها التقت عددا من السيدات اللاتى تعملن فى مجال الصيد، خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة كفر الشيخ، واستمعت لمطالبهن، مشددة على أن المبادرة الرئاسية "بر أمان" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تهدف لدعم الصيادين، حيث تتعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع صندوق "تحيا مصر" بهدف دعم فئة صغار الصيادين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر"، لإنتاج بدل للصيادين، كما يتم التوسع فى صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرا على أحد بعينه.

وشددت على أن الوزارة تشجع الصيادين على إصدار تراخيص لهم كى لا يتعرضون للمساءلة، كما ان الكارنيه أو الترخيص سيسهل إجراءات حصول الصياد على التأمين الصحى، وكذلك حصوله على بطاقة التموين، كما أنه يتم توفير أصول إنتاج لهم بفوائد ميسرة، بالتنسيق مع الاتحادات التعاونية.

وأبدت نيفين القباج فخرها بالمرأة العاملة فى مجال الصيد، مشيرة إلى أنه سيتم تسهيل حصولهن على بدلة الصيد والشباك والقارب، كما أكدت إتاحة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" لهم خلال أشهر الزريعة، بهدف مساعدتهم ماديا، بالإضافة إلى توفير برامج تمويلية مميزة لتنمية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المرتبطة بحرفة الصيد، وكذلك برامج توعية بالصحة الإنجابية والأسرية، وتوفير رعاية طبية لهم بالتعاون مع المجتمع المدنى، مشددة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتدشين صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة بهدف دعم هذه الفئة وتمكينها اقتصاديا.

واستمعت وزيرة التضامن لمطالب عدد من العاملين والعاملات فى مجال الصيد الذين حضروا اللقاء، حيث وجهوا الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالصيادين، وكذلك حرص وزيرة التضامن على توفير كافة سبل الدعم للصيادين، مطالبين بتقديم التسهيلات اللازمة لسداد حصة الصياد فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية حتى يتمكن من الاحتفاظ بتراخيص وبطاقات الصيد سارية، وكذلك تفعيل دور شركات أدوات الصيد فى توفير المعدات بأسعار مخفضة.

كما استعرض بعض الحضور، خلال اللقاء، أبرز التحديات التى تواجههم فى المهنة ومن بينها تسويق الإنتاج من الصيد، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم توفير وحدات إنتاجية، للحصول على الإنتاج منهم وتسويقه بهدف التيسير عليهم.