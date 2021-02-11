وزيرتا الهجرة والتخطيط تطلقان مبادرة ”أصلك الطيب” لمشاركة المصريين بالخارج بـ”حياة كريمة”

وزيرة الهجرة: نسعى لإدراج القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمبادرة "حياة كريمة"

وزيرة التخطيط: 10 مشروعات يمكن للمصريين بالخارج دعمها بالقرى المستهدف تطويرها

توافقت وزارتي الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية على إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "أصلك الطيب" ، بهدف لإشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من منطلق التنسيق بين كافة المبادرات المجتمعية ووضعها تحت بوطقة واحدة لتعظيم أوجه الاستفادة منها في هذه إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد 10 مشروعات بالقرى المستهدفة يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة، توجيه الدعم لها، كذلك العمل على إدراج عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن القرى المستهدفة للتطوير في مبادرة "حياة كريمة".

وذلك خلال الاجتماع الذى عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، اجتماعا مطولا لمناقشة التطورات في ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، وبحث مزيد من التعاون والتنسيق في هذه الملفات خلال الفترة المقبلة تحت مظلة المبادرات الرئاسية، وذلك بحضور ومشاركة وفد من الوزارتين.

من جانبها رحبت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لها، مثمنة على جهود التعاون المشتركة بين الوزارتين خلال الفترات السابقة في عدد كبير من الملفات التي شهدت تحقيق نجاحات مهمة استفادة منها الدولة المصرية في مشروعاتها القومية.