اجتماع المائدة المستديرة الخاصة بنظام إدارة لوحات معلومات المحاكم

عقد اليوم الخميس اجتماع دائرة مستديرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن نظام إدارة لوحات المعلومات الرقمية للمحاكم في إطار التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمفوضية الاوربية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا.

وافتتح الاجتماع المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصري، بحضور ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وسكرتير عام المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا، وعدد من القضاة والخبراء الدوليين فضلًا عن عدد من قضاة ومستشارى مجلس الدولة المصري.

وقد تناولت المناقشات تعريف نظام برامج اللوحات المعلوماتية بالمحاكم وما يقوم به من تحليل للبيانات والاحصائيات، ومؤشرات للأداء، ودوره المهم في مساعدة متخذ القرار للوقوف على ما تحتاجه المحاكم من تطوير، سواء على المستوى الأدارى، أو على المستوى الفنى، بما ينعكس بالايجاب على عملية التقاضى برمتها.

واكد المستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة، على أهمية العمل المستمر على تطوير كافة الأدوات والوسائل التي تساهم في تبسيط إجراءات التقاضى، وتقليص زمنه، حتى يتمكن القاضى من العمل في بيئة مواتية تمتاز بالنظام واليسر وتجعله متفرغا لأداء رسالته السامية بعيدًا عن التعقديات الإدارية واللوجيستية.

كما أكد حرص مجلس الدولة على سرعة إنجاز القضايا وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم دون تكبد أي عناء وباسهل وايسر السبل المتاحة، وفي اقصر الآجال الممكنة، وهو ما يسعى المجلس لتحقيقه دائما، وان المشاركة في هذه الاجتماعات تساعد في التغلب على العقبات التي قد تواجه المتقاضين في سبيل الحصول على حقوقهم.

ويأتى هذا الاجتماع في إطار التعاون بين مجلس الدولة والمفوضية الاوربية لكفاءة العدالة والذى يهدف إلى تبادل المعارف والخبرات والوقوف على أحدث ما وصلت اليه التجارب الدولية المقارنة في تطوير مرفق القضاء.