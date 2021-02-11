الراقصة دينا تكشف معاناتها مع فيروس كورونا.."تفاصيل"

أعلنت الراقصة دينا، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعدما ثبتت إيجابية مسحة كورونا التي خضعت لها مؤخرًا لتنضم إلى قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

آخر التطورات الحالة الصحية للراقصة دينا

شعرت الراقصة دينا بأعراض فيروس فيروس كورونا التي تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالإجهاد والتعب الشديد، ما اضطرها لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة على الفور للإطمئنان على حالتها الصحية.

كشف عدد من المصادر الفنية، خضوع الفنانة دينا إلى العزل المنزلي تحت إشراف الأطباء، خلال الفترة الراهنة لتمر من تلك الأزمة التي دخلت بها مؤخرًا.

آخر أعمال الراقصة دينا

يُعرض حاليًا للراقصة دينا مسلسل "سكن البنات" على شاشة النهار دراما الفضائية، ويشاركها بطولته النجوم: "وفاء عامر ، منذر رياحنة، أيتن عامر، منة فضالي، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى، من إخراج محمد النقلي، و تأليف أحمد صبحى.

تجسد الراقصة دينا ضمن أحداث العمل دور سيدة أعمال تمتلك شركة كبرى، فيما تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

فيروس كورونا يتملك من نجوم الفن

انتشر فيروس كورونا في المختمع الفني ليأخذ ليتملك من نجوم الفن منهم: "أمير كرارة، يسرا، أبو، ومحمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، كريم فهمي، ووائل الإبراشي وغيرهم الكثير من نجوم الفن.