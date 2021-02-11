الرعاية الصحية : مبادرات السيسى ركيزة أساسية للحماية من مضاعفات المرض

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، فى الاجتماع العاشر للجنة الفرعية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق البحر المتوسط، والذى عقدته منظمة الصحة العالمية إلكترونيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مدار يومين متتاليين.





ترأس الاجتماع الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك من مقر المكتب الإقليمى لشرق المتوسط بالقاهرة، وخلال الاجتماع تم مناقشة استعدادات اللجنة الإقليمية الثامنة والستين لإقليم شرق المتوسط، كما تم الاتفاق على جدول أعمال الدورة الثامنة والستين للإقليم، إضافة إلى إجراء حوار نقاشى مفتوح حول إعداد الاجتماع والملاحظات الختامية.

وفى مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور أحمد السبكى بالأعضاء الحاليين باللجنة والتى تضم ممثلين عن دول "لبنان، عمان، المغرب، باكستان، قطر، المملكة العربية السعودية"، بالإضافة إلى الأعضاء الجدد لعضوية اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لعام 2021 والتى تضم كل من مصر والسودان، واليمن، الإمارات المتحدة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكى، أن منظمة الصحة العالمية ستظل الركيزة الأولى والهامة للدول فى التعامل مع القضايا الصحية، مشيدًا بالجهد المبذول والتعاون بين أعضاء اللجنة، مثمنًا تبادل المشاورات بين الدول الأعضاء ونقل الخبرات المتراكمة، مؤكدًا أهمية تكاتف الدول لتحقيق المستقبل الواعد الذى نصبو إليه من أجل الأجيال المقبلة.

وأشار السبكى إلى أهمية مبادرات الصحة العامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تعد ركيزة أساسية لحماية الشعب المصرى من مخاطر المرض، وأوضح أن المبادرات سبيل آمن للحماية من مضاعفات الأمراض المزمنة، مؤكدًا ضرورة تشجيع الحكومات على الاستثمار فى مبادرات الصحة العامة، وبرامج الرعاية الصحية العامة، لما له من تأثير إيجابى على الصحة العامة للشعوب ودعم الدول فى مكافحة الكثير من الأمراض.

وثمن دور المنظمة فى دعم حكومات الدول الأعضاء فى إقليم شرق المتوسط لمكافحة التبغ خلال جائحة كوفيد-19، آملًا أن يكون عام 2021 هو العام الذى تغيرت فيه مكافحة التبغ إلى الأبد فى إقليم شرق المتوسط.

يشار إلى أنه تم إنشاء اللجنة الفرعية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، لدعم الأعمال التحضيرية للجنة الإقليمية من خلال استعراض ما يقدمه المدير الإقليمى من جدول أعمال ووثائق عمل وتقارير ومسودات قرارات إلى جانب آثار ذلك المالية، بالإضافة إلى رصد تنفيذ توصيات اللجنة الإقليمية ومقرارتها الإجرائية.