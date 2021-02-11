من غرفة العزل .. حسين الشحات يدعم لاعبي الأهلي أمام بالميراس

حرص حسين الشحات لاعب النادي الاهلي على تقديم الدعم لأصدقائه بالفريق أمام فريق بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

ونشر الشحات عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له وهو يشاهد مباراة الأهلي من داخل غرفة العزل وعلق عليها قائلا "يلا يا أهلي ربنا معاكم يا رجالة وترجعوا بالميدالية ان شاء الله ". يذكر ان الفيفا منع حسين الشحات ومحمود كهربا من اللعب في مباراة بالميراس بعد كسرهما قواعد الفقاعة الطبية بمصافحتهما محمد ابو تريكة لاعب الأهلي السابق أثناء تواجده بمدرجات مباراة الأهلي وبايرن ميونخ . وانتهت أحداث الشوط الاول من مباراة الأهلي ومنافسه بالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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