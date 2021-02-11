انت الان تتابع تفاصيل خبر عن طريق الهاتف.. طرق الاستعلام عن مدة وصول الحوالة لبنك مصر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر طرق الاستعلام عن وصول الحوالة لبنك مصر 2021، حيث يعد بنك مصر من أقوى وأفضل البنوك داخل جمهورية مصر العربية، والذي يمتاز بكثرة فروعه في مختلف محافظات مصر، وتوزيعها جغرافيا لتغطي وتقدم الكثير والكثير للعملاء في جميع أنحاء مصر، وعلي ذلك فأنه يفضل الكثيرين إلى تحويل من الخارج الحوالات المالية، ولذلك في السطور القادمة نوضح لكم طرق الاستعلام عن وصول الحوالة لبنك مصر من خلال الهاتف 2021.

ما هي الحوالة البنكية

وهي طريقه للتحويل المال من شخص إلى شخص آخر بنظام إلكتروني، ويمكن أنم تتم الحوالة البنكية أيضا من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وكذلك يمكن تحويل الأموال إما عن طريق إحدى البنوك أو من خلال مكاتب تختص في نقل الأموال.

ولذلك فيعد بنك مصر من أقوى وأكبر البنوك في مصر، من حيث انتشار أفراحه في جميع أنحاء مصر وأيضا وجود ماكينات الصراف الآلي في جميع مدن وقرى مصر وأيضا المراكز التجاري والمولات والفنادق، مما يساعد في تسهيل عمليات الاستعلام عن الحسابات والأرصدة وكذلك الجولات النقدية المختلفة.

طرق الاستعلام عن وصول الحوالة لبنك مصر

يمكن الاستعلام عن مده وصول الحوالات البنكية المختلفة لبنك مصر، أي كانت نوع الحوالة (أسمية، أو تم إرسالها على حساب) من خلال الهاتف عن طريق الاتصال بخدمة عملاء بنك مصر، حيث تتاح خدمة العملاء على مدار 24 ساعة يوميا، والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن الحسابات والحوالات وكذلك تقديم الشكوى ومتابعتها.

يهمك: تعرف الآن على أرقام خدمة عملاء بنك مصر والخدمات التي تقدمها 2021

كما يستطيع العميل أيضا من خلال الهاتف، الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك مصر، والتحدث أيضا مع أحد أعضاء خدمة العملاء عن طريق web chat، والاستعلام عن مده وصول الحوالة وطريقه استلامها وتتبعها.

أقرا أيضا: جديد الطرق الأمثل للاستعلام عن الحساب في بنك مصر 2021

وجدير بالذكر أنه هناك عده شروط، يجب على العميل أن يكون على دراية تامة بها قبل التحدث مع خدمه العملاء، ألا وهي أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي الخاص بالحوالة، لكي يستطيع موظف خدمة العملاء التحقق من ذلك، وأيضا رقم الهاتف المحمول، وأيضا القيمة الخاصة بمبلغ الحوالة المرسلة، وأخيرا رقم الحوالة.

أقرا أيضا: بنك مصر.. تابع مميزات وأنواع القروض الجديدة 2021

وعلي ذلك بعد التأكد من صحة البيانات المطروحة أمام موظف خدمه العملاء، سيقوم الموظف بإعطائك كافة البيانات المرادة، موعد صرف الحوالة المرسلة، وكذلك أقرب فرع تستطيع من خلاله صرفها، وأيضا إذا كنت من أحد عملاء بنك مصر سوف يصلك رسالة نصيه sms علي هاتفك.

أقرا أيضا: جديد بنك مصر.. مد فترة سداد أقساط العاملين بمجال السياحة 6 أشهر