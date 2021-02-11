بعد التعادل السلبي في المباراة.. ركلات الترجيح تحسم موقعة الأهلي وبالميراس

ينطلق الشوط الثاني عكس التوقعات ويضغط بالميراس من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة، وتنتهي ال10 دقائق الأولي من الشوط الثاني.

إصابة والتر بواليا في الوجة في الدقيقة 53 والجهاز الطبي يتدخل من أجل إيقاف النزيف في الوجة.

الدقيقة 57 يجري موسيماني مدرب الأهلي التبديل الأول والثاني، ويشارك جونيور أجاي ومحمد شريف، ويخرج محمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

مرور 60 دقيقة دون تواجد أي خطورة علي أي من المرميين.

مرور 66 دقيقة وأستمرار التعادل السلبي والمباراة في طريقها لركلات الجزاء.

جونيور أجاي يحرز الهدف الأول للأهلي ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل علي اللاعب النيجيري في الدقيقة 67.

إنذار ثالث للاعب باتريك لاعب بالميراس بعد عرقلة محمد هاني في الدقيقة 68.

جماهير الأهلي تحي ذكري شهداء بورسعيد مشجعي النادي الأهلي.

التبديل الثالث والرابع للأهلي، ويشارك مروان محسن وأليو ديانج، ويخرج طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق، في الدقيقة74.

تبديليين لصالح بالميراس بمشاركة رافاييل، ويليين، باتريك، ويشارك دانييلو، وليما وسكاربا في الدقيقة 80.

هدوء في المباراة وفي طريقها لركلات الترجيح.

اللعب ينحصر في وسط الملعب وتقبل نتيجة التعادل من جانب لاعبي الفريقين في الدقيقة 86.

تنتهي المباراة وتنتقل إلي ركلات الترجيح من أجل حسم الفريق الفائز.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر تعديل مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي، بمونديال الأندية.

وتقام المباراة حاليا على المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال.

وكان الأهلي تلقى هزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني، بهدفين دون رد، فيما خسر بالميراس أمام تيجيريس أونال المكسيكي، بهدف دون رد بنصف نهائي البطولة.





محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس

وقرر موسيماني إجراء تعديل، بخروج التونسي علي معلول من التشكيل الأساسي، مع نزول ياسر إبراهيم في خط الدفاع من بداية اللقاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني -بدر بنون-ايمن اشرف -ياسر إبراهيم

خط الوسط: حمدي فتحي-اكرم توفيق- السولية- قفشة-طاهر

خط الهجوم: بواليا

وكان محمود أبو الدهب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تحدث لـ دوت الخليج بخصوص مباراة الأهلي وبالميراس وأكد أن المباراة ستكون صعبة للغاية ولن تقل أهمية عن مباراة بايرن ميونخ في مباراة الدور نصف النهائي.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "الأهلي قدم مباريات جيدة خلال منافسات كأس العالم للأندية حتي الأن، والفريق قادر علي حصد المركز الثالث وتكرار الفوز بالميدالية البرونزية، ولكن الأهم هو إحترام الفريق البرازيلي داخل أرض الملعب وعدم التهاون به بسبب خسارتة في مباراة الدور نصف النهائي أمام تيجريس أونال بطل المكسيك".

وأستكمل: "من المؤكد أن موسيماني لم يطلب من لاعبي الأهلي الدفاع أمام لاعبي بايرن ميونخ، ولكن الخوف من المباراة والتواجد للمرة الأولي في هذا المحفل العالمي لهذا الجيل أمر طبيعي، وفي حال المشاركة في البطولات القادمة سيكون الأداء مغايير عن البطولة الحالية وهو أمر طبيعي يحدث عندما يتم خوض تجربة جديدة أمام أفضل فرق العالم وأبطال البطولات في كل قارة".

ويظهر مجددا اليوم أمام الأهلي اللاعب "لويس أدريانو" وهذا الأسم يعرفة عشاق الأهلي جيدا، لأنه كان صاحب الضربة القاضية في شباك عصام الحضري في مونديال الأندية عام 6، وأحرز الهدف الثاني لفريق إنترناسيونال البرازيلي، مع مطلع الدقيقة 74، لتنتهي آمال الأهلي في الصعود للمباراة النهائية وذلك بعدما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي.